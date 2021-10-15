Красноярск, 15 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Первая часть спецтехники для межрегионального Лесопожарного центра «Север» поступила в Красноярский край.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 14 октября губернатор региона Александр Усс вручил сотрудникам учреждения ключи от десяти автомобилей. Усс подчеркнул, что «сделан первый шаг по материальному оснащению» центра.

Напомним, в 2021 году Федерация выделила на создание центра «Север» более 5 млрд рублей. Большая часть денег пойдёт на закупку вертолётов, спецтехники и инвентаря для лесного спецназа.

Для нового ЛПЦ приобретут более 100 единиц спецтехники, шесть вертолётов Ми-8 МТВ-1. Два из них учреждение получит уже в 2021 году, остальные — в 2022-м. Также в распоряжении центра будет четыре самолёта Ан-2.

Базовый аэропорт и вся инфраструктура Лесопожарного центра «Север» полностью готовы, отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

Штат нового ЛПЦ в Красноярске будет насчитывать более 200 человек. Набор сотрудников уже начался. Кроме того, новые подразделения центра создадут в Бурятии, Забайкалье, Иркутской области.

Напомним, ключевая задача ЛПЦ «Север» — обнаружение и тушение очагов возгораний в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока. Место базирования межрегионального лесопожарного центра — красноярский аэропорт «Черемшанка».