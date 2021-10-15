Южноуральск, Челябинская область, 15 октября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Житель Южноуральска Челябинской области подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в августе этот гражданин разместил в интернете видеофайлы, составляющие личную тайну своей бывшей супруги. Это произошло после разрыва с женщиной. Тем самым была нарушена неприкосновенность частной жизни.

Сейчас ведётся расследование. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения. Отметим, ранее подобные случаи уже имелись на Урале. Виновных привлекли к уголовной ответственности.