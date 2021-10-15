Благовещенск, 15 октября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. На полигоны для твёрдых бытовых отходов в Амурской области стали привозить меньше мусора. Но связано это не с повышением экологичности подхода к утилизации мусора, а с уменьшением количества жителей региона, написал 15 октября Телепорт.РФ.

(сс) Michelle Arseneault Свалка

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По данным ГБУ Амурской области «Экология» за два года население региона сократилось более, чем на 8 тыс. человек до 781 846 жителей. Вместе с этим количество мусора с 2018 года сократилось 145 тыс. тонн.

«Влияет на динамику снижения объёмов бытовых отходов и тенденция рационального использования товаров потребления, энергосберегающих технологий, а также увеличение объёмов переработки и утилизации отходов», — заверил директор ГБУ Амурской области «Экология» Василий Офицеров.

В целом экологическую ситуацию в Амурской области эксперты считают удовлетворительной и стабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Амурской области пытается решить проблему сбоев при уборке мусора в регионе. За 2021 год амурчане 154 раза в официальной форме пожаловались на то, что возле их домов плохо убирают отходы.