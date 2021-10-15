Михайловский район, Приморский край, 15 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В тестовом режиме крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР «Михайловский» запустила группа компаний «Русагро». Выход предприятия на полную мощность позволит обеспечить население края свежим мясом по доступной цене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства Приморья.

Bicanski Свиньи

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Проектная мощность завода — 65 тыс. тонн свинины в год. Роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. При этом для работы на современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Проект по запуску производственного свиноводческого кластера «Русагро-Приморье» реализуется с 2016 года в рамках ТОР «Михайловский». Он включает в себя девять свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором, автотранспортное хозяйство, мясоперерабатывающее предприятие и цех технических полуфабрикатов. Объем вложенных в проект инвестиций — 37,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Саюри», которая является одним из резидентов ТОР «Якутия», помимо огурцов, томатов и зелени начала выращивать клубнику. Ягоды начали доставлять в магазины Якутска.