Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Правительство Канарских островов приняло решение усилить поддерджку специализированного медицинского центра в Лос-Льянос-де-Аридане на острове Пальма, чтобы удовлетворить потребности населения в медицинской помощи после извержения вулкана и избежать поездок граждан в общую больницу острова. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Клиника

В рамках так называемой стратегии немедленных действий для Пальмы региональное министерство здравоохранения инвестирует почти 1,4 млн евро в ударный план как в область здравоохранения, так и в приобретение нового диагностического оборудования, чтобы пациенты могли получать медицинскую помощь в своей территориальной клинике без необходимости ехать в общую больницу острова.

Департамент здравоохранения отмечает, что эта стратегия возникла после осознания потребностей населения, пострадавшего от вулкана, и она направлена на предотвращение возможных негативных последствий извержения вулкана для качества медицинской помощи и здоровья граждан острова, а также на удовлетворение медицинских потребностей граждан.