Киев, 15 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Украину ждёт неминуемая капитуляция перед Россией, если киевские политики не смогут нормализовать диалог с Москвой, заявил 14 октября депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала «Первый независимый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тупик

Депутат напомнил, что заявления из Киева о нежелании идти на уступки по Донбассу уже привели к тому, что прекратились поставки газа и угля на Украину.

«Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции — ред.). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — сказал Волошин.

По словам парламентария, нормализация диалога с Россией ещё возможна, однако этому не должны препятствовать украинские националисты.

«В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях». <…> Таково сегодня положение России относительно Украины», — сказал депутат.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Донецкая и Луганская Народные республики продолжали платить налоги в госбюджет Украины до 2017 года.