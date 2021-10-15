Оренбург, 15 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Оренбурге школьников отправят на каникулы на неделю раньше, чем планировалось. Отдых для учеников начнется уже с 24 октября, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга.

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Сейчас школьники находятся на дистанционном обучение, которое периодически продлевают. Электронный формат введен с 22 сентября и сохранится до конца первой четверти учебного года.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, ежедневно в ковид-госпитали региона в среднем поступают порядка 500 человек, 3,5 тыс. пациентов в больницах находятся на кислородной поддержке. Эпидситуация, связанная с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией, остается сложной.