Абакан, 15 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 октября в региональном правительстве.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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Как уточнили в оперштабе, жертвами коронавирусной инфекции стали пять женщин (50 лет, 70 лет, 71 год, 71 год, 80 лет) и пятеро мужчин (50 лет, 69 лет, 69 лет, 72 года, 83 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 837 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 154 носителя коронавируса, выздоровели 234 человека.