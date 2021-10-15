Тегеран, , 08:11 — REGNUM 14 октября спикер Национальной ассамблеи Пакистана, высоко оценив гуманитарный подход Ирана к Афганистану, заявил, что укрепление парламентской дипломатии между Ираном, Китаем и Пакистаном может проложить путь для инвестиций и экономического роста трех стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время встречи с главой парламентской группы дружбы двух стран в Исламской консультативной ассамблее Ахмедом Амирабади Фарахани в Исламабаде Асад Кайсер поддержал предложение о проведении совместного заседания групп дружбы Иран-Китай-Пакистан.

Амирабади Фарахани находится с визитом в Пакистане вместе с делегацией из пяти членов по приглашению спикера Национального собрания.

Асад Кайсер поручил секретариату Национальной ассамблеи Пакистана предпринять практические шаги по координации трехсторонней парламентской дипломатии и продвижению инициативы Ирана по формированию партнерства между тремя крупнейшими странами региона.

Спикер заявил, что он твердо верит в то, что частое взаимодействие между политической иерархией и народами сближает нации. Он отметил, что нынешняя восходящая траектория двусторонних отношений является проявлением данной тенденции, подчеркнув, что Пакистан и Иран связаны вечными узами религии, культуры и истории.