Тегеран, , 08:14 — REGNUM 14 октября первый советник постоянного представительства Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Али Хаджилари заявил, что, к сожалению, доклад генерального секретаря ООН об односторонних экономических мерах как средстве политического и экономического принуждения против развивающихся стран очень слаб. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Доклад генсека ООН разочаровывает и не имеет практической ценности, поскольку он не осудил и даже не отверг незаконные односторонние меры», — сообщил Хаджилари, выступая во Втором комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Прежде чем выступить с заявлением, госпожа председатель, позвольте мне сослаться на доклад генерального секретаря ООН «Односторонние экономические меры как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран», представленный ранее его представителем. Мне жаль говорить, что, к сожалению, этот доклад очень слаб, разочаровывает и не имеет практической ценности, потому что он не осудил и даже не отверг незаконные односторонние меры», — отметил иранский дипломат.

Хаджилари далее сообщил, что в докладе не содержится никакого решения, особенно в отношении необходимости немедленной и полной ликвидации незаконных действий.