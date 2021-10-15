Оренбург, 15 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Оренбурге дистанционное обучение для школьников пятых-десятых классов продлили до 24 октября, сообщат пресс-служба мэрии.

Admoblkaluga.ru Дистанционное обучение

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Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. Ранее минздрав области заявлял, что благодаря мере по разобщения школьников, удалось снизить заболеваемость среди детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге школы ввели дистанционный формат обучения с 22 сентября. Кроме областного центра карантин действует еще в ряде муниципалитетов Оренбуржья.