Тегеран, 15 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 14 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан выразил удовлетворение итогами переговоров между Исламской Республикой и Европейским Союзом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахян сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры иностранных дел Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по этому вопросу.

Амирабдоллахиан отметил, что переговоры между заместителем министра иностранных дел Ирана Али Бакери Кани и заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Морой в Тегеране были конструктивными.

«Сегодняшние переговоры с Морой были позитивными, обе стороны выразили свое удовлетворение и готовность продолжить переговоры», — подчеркнул он.

«Наши нынешние переговоры с Энрике Морой сосредоточены на поиске практических решений текущих проблем и тупика в Вене, которые обусловлены позицией Вашингтона», — отметил глава МИД Ирана.

Амирабдоллахиан также сообщил, что в конце сегодняшних переговоров обе стороны договорились продолжить консультации между Бакери и Морой в Брюсселе в ближайшие две недели.