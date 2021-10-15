Якутск, 15 октября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. При обсуждении установления налога на недвижимость на основании кадастровой стоимости в Госсобрании Якутии возник большой спор. Об этом сообщил 15 октября в своём телеграм-канале депутат республики Виктор Фёдоров.

Kakprosto.ru Налоги

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«Абсолютно не проработано финансово-экономическое обоснование. Проект закона отправлен на доработку (было предложение на отклонение) со второй попытки с результатом голосования 6/5», — отметил Виктор Фёдоров.

Он подчеркнул, что изменения в начислении приведут к введению нового налога для предпринимателей, работающих по специальным режимам налогообложения. Налог на имущество будет составлять 2% от кадастровой (рыночной) стоимости их объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила установления кадастровой стоимости жилья в размере рыночной во всех регионах начнут действовать с 1 января 2023 года. Некоторые регионы — Удмуртия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области — приняли решение внедрить эту систему досрочно.