Абакан, 15 октября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 154 случая заражения коронавирусом, выздоровели 234 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в правительстве региона.

Mosreg.ru В маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С начала 2021 года в Хакасии СOVID-19 диагностировали у 23 327 человек. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,1, за 7 дней — 1,1.

По состоянию на 15 октября в регионе амбулаторно лечатся 3780 ковид-пациентов, в стационарах — 1205, в том числе 20 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Хакасии выявили 150 носителей коронавируса.