Тегеран, 15 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 14 октября посол Ирана и постоянный представитель при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи в письме на имя председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций предостерег мировое сообщество от любых возможных военных авантюр и просчетов Израиля в отношении Исламской Республики и ее ядерных объектов.

В своем письме Тахт Раванчи указал, что провокационные шаги и авантюрные угрозы израильского режима усилились в последние месяцы. Обращаясь в письме к председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, он предостерег страны от любых просчетов и возможной военной авантюры Израиля против Ирана и его ядерной программы.

«Я пишу, чтобы сообщить вам об еще одной явной угрозе, выдвинутой израильским режимом против Исламской Республики Иран и ее мирной ядерной программы», — отметил иранский посланник.

Далее он сообщил, что в течение последних месяцев количество и интенсивность таких провокационных и авантюрных угроз последовательно росли и достигли тревожного уровня.

«Наши протесты против предыдущих угроз этого режима в 2021 году нашли отражение в письмах Исламской Республики Иран от 1 февраля 2021 года, 12 апреля 2021 года, 27 августа 2021 года и 14 сентября 2021 года», — заявил представитель Ирана.

Тахт Раванчи отметил, что последняя из таких угроз была высказана начальником генерального штаба армии Израиля, который недавно заявил: «Оперативные планы против ядерной программы Ирана будут продолжать развиваться и совершенствоваться, а операции по уничтожению иранского потенциала будут продолжаться — на различных аренах и в любое время».