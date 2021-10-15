Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. Деформация на станции, расположенной ближе всего к эруптивному центру (LP-03) вулкана Кумбре-Вьеха, увеличилась более чем на пять сантиметров, а на остальных станциях значительной динамики не наблюдается. Об этом заявила представитель научного комитета Pevolca Мария Хосе Бланко, сообщает La Razón.

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Она подчеркнула тот факт, что эта деформация затронула только одну станцию, в районе Хедей в Лас-Манчас, а не соседние станции. По этой причине находящимся в этом районе аварийным службам и службам безопасности, а также ученым рекомендовано обращать внимание на любые изменения на поверхности.

Накануне выбросы двуокиси серы (SO2), связанные с вулканическим шлейфом (видимые эманации), продолжали демонстрировать высокие значения в соответствии с эруптивным процессом, достигнув значения 15 995 тонн в день (заниженное значение).

Что касается качества воздуха, следует отметить, что впервые в Центре атмосферных исследований Изаньи на Тенерифе в ранние часы 12 октября были зафиксированы очень высокие значения диоксида серы, которые достигли часовых значений выше порога, составляющего 7 500 мкг/м3. Вчера утром активность утихла. Это событие также сопровождалось высокими значениями частиц PM10, достигавшими 300 мкг/м3.