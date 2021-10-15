Тегеран, 15 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 14 октября президент Ирана Ибрагим Раиси во время своего визита в Персеполь (Тахт-э Джамшид) в южной провинции Фарс заявил, что исторические памятники, такие как Персеполис, демонстрируют великое искусство иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрагим Раиси посетил Персеполь (Тахт-и-Джамшид) в южной провинции страны.

Согласно официальному сайту президента Ирана, Раиси во время своей поездки в провинцию Фарс и посещения достопримечательностей заявил в короткой речи: «Исторические здания и наследие, такие как Персеполь, демонстрируют великое искусство иранцев прошлых веков, которые по-прежнему являются источником удивления и восхищения по прошествии столетий».

Он отметил: «Еще одно послание здания Персеполя адресовано угнетателям, чтобы показать им, какова судьба тех, кто угнетает народы».

Президент Раиси также провёл сердечную беседу с группой людей и посетителей во время своего визита в исторический комплекс.