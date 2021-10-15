Тегеран, , 08:22 — REGNUM 14 октября заместитель главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Энрике Мора встретился в Тегеране с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным министерства иностранных дел Ирана, в ходе встречи обе стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы, включая отношения между Ираном и Европейским союзом, проблему Афганистана и переговоры об отмене репрессивных санкций в отношении Ирана.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери заявил, что он официально примет Мору в иранской столице, после чего оба представителя проведут переговоры по ряду ключевых вопросов. «По итогам недавних региональных и международных дискуссий заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мору посетит с официальным визитом Иран», — написал Багери в твиттере.

Он отметил, что стороны обменяются мнениями по двусторонним и региональным вопросам, включая Афганистан, а также проведут переговоры об отмене жестоких санкций.