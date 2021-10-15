Южно-Сахалинск, 15 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Совете Федерации 19 октябре в формате открытого диалога состоится встреча с министром финансов РФ Антоном Силуановым, в ходе которой сенаторы поднимут вопрос об увеличении финансирования из федерального бюджета Сахалина и Курил, об этом 15 октября в своём официальном телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Складывается критическая ситуация в связи с недостатком финансирования, соответственно, нерешенными остаются многие важные вопросы», — цитирует члена Совфеда Григория Карасина в канале Лимаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вслед за депутатами областной думы попросил увеличить финансирование региона из федерального бюджета. Он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину.