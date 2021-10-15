Хабаровск, 15 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае из-за снежного циклона утром 15 октября в превентивных целях ввели ограничение для движения пассажирского транспорта на автодороге Комсомольск-на-Амуре — посёлок Солнечный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

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Но уже через несколько часов в связи с улучшением метеоусловий и видимости ограничения на передвижения транспорта сняли.

Синоптики прогнозируют на территории южных, центральных и части северных районов края осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и снега, гололедица, порывы ветра местами до 15−20 м/с. Понижение дневных температур на 8−10°С.

Наиболее неблагоприятная метеорологическая обстановка может сложиться в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 14 октября выпал снег, на дорогах гололед.