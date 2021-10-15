Тегеран, , 08:22 — REGNUM 14 октября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери на третий день своего официального визита в Исламабад встретился с главнокомандующим ВМС Пакистана, чтобы обсудить расширение двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По прибытии в штаб ВМС в Исламабаде начальник штаба адмирал Мухаммад Амджад Хан Ниази принял генерал-майора Багери и членов высокопоставленной военной делегации Ирана. Кроме того, в пакистанской столице состоялась двусторонняя встреча между высокопоставленными военными должностными лицами Ирана и Пакистана в присутствии членов делегаций двух стран.

Генерал Багери и адмирал Амджад Ниази обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также о текущем состоянии братских отношений между Ираном и Пакистаном, включая уровень сотрудничества между военно-морскими силами двух стран.

Обе стороны обсудили безопасность на море в регионе и широкий спектр других событий в области безопасности.

Управление по связям с общественностью ВМС Пакистана в своем заявлении отметило, что визит начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана в Пакистан станет шагом вперед для дальнейшего укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами.