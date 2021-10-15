Тегеран, 15 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 14 октября советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям заявил, что посетит Иран в ноябре текущего года для участия в заседании Совместного торгового комитета по развитию приграничных рынков и бартерной торговли с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Абдул Разак Дауд во время встречи с иранской делегацией во главе с президентом Парламентской группы дружбы Ирана и Пакистана Ахмадом Амирабади Фарахани в Исламабаде заявил, что его предстоящий визит в Иран очень важен. На встрече также присутствовал посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни.

Советник отметил, что создание приграничных рынков и продвижение инициативы иранской стороны по содействию чистой торговле имеют колоссальное значение, подчеркнув, что две соседние страны преследуют одну цель — улучшить отношения и двигаться вперед.

Ссылаясь на план правительства Пакистана по укреплению инфраструктуры на общей границе для активизации приграничных рынков, он заявил, что строительство рынка продолжается, и его главная задача состоит в улучшении жизни приграничного населения двух стран, а также упрощении импорта и экспорта основных товаров между жителями обеих соседних провинций.

Он отметил, что Исламабад рассматривает возможность развития торговли с Ираном по сухопутным маршрутам, подчеркнув, что морские перевозки обходятся дорого при экспорте товаров из Пакистана.