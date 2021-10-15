Курган, 15 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Курганской области выявили студента, который угрожал совершить теракт в вузе с применением взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

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Сотрудники ФСБ исследовали компьютер, ноутбук, мобильный телефон и социальные сети студента, однако никаких следов подготовки теракта там не обнаружили. При обыске не было найдено следов изготовления взрывчатых веществ или зажигательных смесей.

Выяснилось, что студент систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассников, когда учился в школе. Кроме того, ранее он прошёл курс лечения в психиатрической больнице. И в случае с угрозой взорвать вуз он был помещён в Курганскую областную психоневрологическую больницу с первичным диагнозом «расстройство личности».