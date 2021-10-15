Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Танкер Tomasso S, взятый в аренду у министерства экологического перехода и демографических проблем Испании и имеющий вместимость 7500 кубических метров, пришвартовался в порту Тасакорте на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

(сс) Free-Photos Танкер

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Цель танкера, а также двух портативных опреснительных установок, устанавливаемых в Пуэрто-Наос, — обеспечить водой для орошения возделываемые территории, в основном банановые плантации, которые остались без водоснабжения, когда лава вулкана Кумбре-Вьеха разорвала трубопровод, снабжавший их водой.

Идея заключается в том, чтобы гарантировать поддержание и выживание плантаций, помимо текущего производства, на которое также влияет пепел вулкана.