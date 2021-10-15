Иерусалим, , 06:43 — REGNUM Российская сторона заинтересована в продолжении диалога с израильскими партнёрами по вопросам безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для газеты «Едиот ахронот», посвящённой 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Сергей Лавров Mid.ru

«Всегда обращаем внимание на то, что комплексные решения проблем Ближневосточного региона обязательно должны учитывать интересы безопасности Израиля. Это принципиальный момент», — отметил глава МИД России.

Лавров добавил, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить на основе двугосударственного принципа в соответствии с международным правом, и что у такого решения не может быть альтернатив.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Западном берегу реки Иордан возобновились столкновения палестинцев с израильскими силовиками. В результате погиб один палестинец.

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