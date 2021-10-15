Якутск, 15 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Якутии за два дня коронавирусных больных, которые находятся в тяжёлом состоянии, стало больше на 17 человек. Достигнута новая «рекордная» отметка в 186 пациентов, ни один из них не привит. В том числе к аппаратам ИВЛ подключены 34 якутянина, сообщила на брифинге 15 октября заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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За сутки в Якутии выявлен 261 новый случай заражения COVID-19 (днём ранее — 272), из них 138 новых больных обнаружены в Якутске. Остаётся сложной обстановка в Мегино-Кангаласском районе. Там проводилась проверка мест массового посещения людей, и были выявлены нарушения. Сохраняется напряжённая ситуация в Намском районе, где растёт количество как умерших жителей, так и находящихся в тяжёлом состоянии.

«Наиболее сложная ситуация Чурапчинском, Таттинском, Нюрбинском, Горном и Верхневилюйском районах», — также отметила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, большим количеством тяжёлых пациентов аргументирован указ главы Якутии Айсена Николаева о введении QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта, госорганов, а также организаций общественного питания.