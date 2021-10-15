Вашингтон, 15 октября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Экс-президент США Билл Клинтон был госпитализирован в медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии в связи с инфекцией мочевыводящих путей, которая распространилась на кровоток. Об этом 15 октября сообщили CNN личные врачи политика.

(сс) Kate Wellington Билл Клинтон

Экс-глава Белого дома был госпитализирован 12 октября в связи с ухудшением состояния во время частной вечеринки, которую организовывал его офис. Клинтона поместили в отделение интенсивной терапии, где проводили лечение антибиотиками. Уточняется, что экс-президент США находится в отделении интенсивной терапии из соображений безопасности, а не из-за тяжести заболевания.

Врачи утверждают, что после двух дней лечения у Клинтона наблюдается заметное улучшение состояния, его организм хорошо реагирует на антибиотики. Экс-президент США много общается с персоналом и родственниками и пребывает в отличном настроении. Врачи полагают, что политика выпишут из уже в самое ближайшее время.

Уточняется, что 75-летний политик был госпитализирован уже с заражением крови, поэтому данная инфекция не является внутрибольничной. Как пояснили медики, инфекции мочевыводящих путей довольно часто встречаются у людей пожилого возраста, такие заболевания достаточно легко поддаются лечению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации экс-президента США Клинтона с заражением крови.