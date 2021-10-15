Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Площадь посевов, уничтоженных лавой вулкана Кумбре-Вьеха, в настоящее время превышает 179 гектаров. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Лава

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Отмечается, что из этого числа 92,97 га занимают банановые деревья, 50,17 га — виноградники, 12,21 га — деревья авокадо и другие культуры.

Кроме того, на данный момент пострадало 43,185 км дорог, 65% из которых приходится на Лос-Льянос-де-Аридане, 20% — на муниципалитет Эль-Пасо и 14,68% — на Тасакорте.