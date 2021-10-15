Амурск, Хабаровский край, 15 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. В Амурске Хабаровского края утром 15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о том, что из окна квартиры на 4-м этаже пятиэтажного дома на проспекте Комсомольском идёт черный густой дым. Дом газифицирован — пожарные установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на кухне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Uxfon.com Взрыв газа

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В результате взрыва ожоги получила женщина 75 лет, её госпитализировали.

На кухне оплавились стены и потолочное покрытие. При этом дальнейшего распространения огня не произошло (самозатухание). Повреждения конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 жильцов.

Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено 20 человек личного состава и семь единиц техники.

Причины возгорания и обстоятельства устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Казахстане.