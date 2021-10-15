Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 октября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Вулкан Кумбре-Вьеха изверг океанические отложения, которые появились еще до создания острова Пальма, а это было более двух миллионов лет назад. Об этом заявил вулканолог Национального исследовательского совета Испании Висенте Солер, сообщает EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Организация разместила видео, в котором Солер показывает образец, взятый его коллегой в районе, близком к эруптивному центру, который, в отсутствие лабораторной проверки, он склонен классифицировать как доостровной океанический осадок, который при извержении подводного вулкана Тагоро на Эль-Йерро назывался рестинголитом.

Солер указывает, что это явление происходило почти во всех извержениях на Канарских островах.

Он объясняет, что при извержении вулкана Тиуйя (1585 год), также на острове Пальма, описанном инженером Леонардо Торриани, извержение вынесло «холодные, как пробка», четыре блока размером с церковную колокольню, известные сегодня как «Колокольня Хедея».

Солер отмечает, что наличие этих отложений «не является новинкой» и было зафиксировано 10 лет назад во время извержения подводного вулкана Тагоро.