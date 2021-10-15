Омск, 15 октября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Министр финансов Омской области Вадим Чеченко 14 октября на профильном комитете в Заксобрании представил вторые изменения в закон о региональном бюджете на 2021 — 2023 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

До этого бюджет Омской области на текущий год корректировался один раз — в феврале. Как подчеркнули региональные власти, к октябрьским изменениям «сформировался существенный объём поправок». Только за счёт дополнительных безвозмездных поступлений увеличение составило 10 млрд 160 млн рублей.

Также в сторону увеличения пересмотрели годовой прогноз по налоговым и неналоговым доходам облбюджета — на сумму 1 млрд 984 млн рублей.

Расходы на обслуживание областного госдолга вторыми изменениями сократились на 758 млн рублей. Экономия, в том числе, сложилась в результате рефинансирования коммерческих заимствований за счёт привлеченных бюджетных кредитов.

Чеченко отметил, что безвозмездные поступления, которые в настоящее время отражаются в параметрах бюджета, это в основном целевые трансферты, направленные региону в течение года.

За счёт собственных источников увеличили расходы на зарплату бюджетников (1,3 млрд рублей), на оказание мер социальной поддержки (2 млрд). Также дополнительные средства направили на поддержку местных бюджетов и содержание бюджетных учреждений.

«Бюджет остается дефицитным, но полагаем, что с учётом завершения бюджетного года размер дефицита будет сокращён. Условия соглашений с Федерацией по ограничению долговой нагрузки на установленном уровне будут выполнены», — заверил Вадим Чеченко.

Комитет финансовой и бюджетной политики рекомендовал Заксобранию поддержать предлагаемые изменения в бюджет сразу в двух чтениях. С учётом предлагаемых изменений доходы регионального бюджета — 2021 составят 122,9 млрд рублей, расходы — 132,2 млрд.

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