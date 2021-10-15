Хониара, 15 октября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 151 километра к востоко-юго-востоку от населенного пункта Буала. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 33 километра. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 119 километрах от города Битунг на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.