Глава Якутии подписал указ о введении QR-кодов
Якутск, 15 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Якутии с 20 октября начнут действовать правила входа в учреждения культуры республики только по QR-кодам. С 25 октября эту меру распространят на все спортивные объекты, с 1 ноября — на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы, рассказала на брифинге 15 октября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
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Она подчеркнула, что тем, кто сделал прививку более полугода назад, необходимо будет пройти ревакцинацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения распространяются на все места массового скопления людей. Даже при наличии QR-кода такие организации не должны принимать более 50% посетителей от максимальной загруженности. Кроме того, в регионе в принципе запрещается проведение массовых мероприятий.