Якутск, 15 октября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. В Якутии с 20 октября начнут действовать правила входа в учреждения культуры республики только по QR-кодам. С 25 октября эту меру распространят на все спортивные объекты, с 1 ноября — на рестораны, кафе, столовые и банкетные залы, рассказала на брифинге 15 октября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в ресторан был возможен только при предъявлении QR-кода

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«Соответствующий сертификат, именуемый QR-кодом, получают все несовершеннолетние граждане, получившие прививку от COVID-19 или переболевшие коронавирусом в течение шести месяцев. Необходимо обратить внимание на сохранение ограничений на посещение органов власти и местного самоуправления. Подобного рода меры связаны с тем, что увеличивается количество больных в тяжёлом состоянии», — отметила Ольга Балабкина.

Она подчеркнула, что тем, кто сделал прививку более полугода назад, необходимо будет пройти ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения распространяются на все места массового скопления людей. Даже при наличии QR-кода такие организации не должны принимать более 50% посетителей от максимальной загруженности. Кроме того, в регионе в принципе запрещается проведение массовых мероприятий.