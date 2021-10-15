Владивосток, 15 октября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Команда Black Racers Центра развития робототехники из Владивостока вошла в состав сборной России и выступит на Всемирной олимпиаде роботов. Отбор на мировой этап соревнований WRO в категории Future Engineers состоялся 12 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии 15 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Робототехника

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Всемирная олимпиада роботов — это соревнования для школьников от 10 лет до 21 года. Первый фестиваль состоялся в 2004 году в Сингапуре, сейчас в нем участвуют более 1500 талантливых ребят из 54 стран.

Участникам предстоят LEGO соревнования трёх разных категорий: основной, творческой и футбола роботов.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые МГТУ «Станкин» апробируют уникальную методику распознавания роботами человеческих жестов и мимики. В основе разработки — технологии самообучающихся нейросетей: искусственный интеллект распознает внешние проявления реакций человека и на основе полученных данных принимает решение о своих дальнейших действиях. Новой методикой уже заинтересовались крупные промышленные предприятия, реализующие проекты в области автоматизации производства и перехода к индустрии 4.0.