Пекин, , 06:15 — REGNUM Читатели китайского портала «Гуаньча» отреагировали с восхищением на высказывания президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Некоторые пользователи сравнили их с «последним предупреждением Европе» в связи со стремительным ростом цен на газ, другие напомнили о плодотворном сотрудничестве России и Китая в сфере поставок углеводородов.

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Владимир Путин на форуме отмечал, что Россия никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также заявил о готовности увеличить поставки российского газа в Европу.

«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» — написал один из комментаторов.

Другие читатели сравнили ситуацию на энергетических рынках с противостоянием, которое завершится победой России.

«Западные правительства любят находить виновных в собственной некомпетентности на стороне. Запад непременно проиграет!» — сказал Leo1068.

Его поддержал другой пользователь, который предположил, что европейцы в результате этого противостояния «вымрут», и нужно только подождать.

«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» — заявил читатель с ником «Опавшие листья».

Напомним, на «Российской энергетической неделе» президент России сообщил о готовности поставить рекордный объём газа на глобальный рынок в 2021 году. Вместе с тем европейские партнеры пока не обращались к Москве с просьбой увеличить поставки топлива.

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