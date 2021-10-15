Владивосток, 15 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В парках, скверах и на улицах Владивостока устанавливают новые скамейки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Михаил Нестеров. Наташа Нестерова на садовой скамейке. 1914

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«Сейчас закупили и устанавливаем 40 новых скамеек. Также проводим большую работу по ремонту ранее установленных лавок и скамеек», — рассказали специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока».

Исполнители также добавили, что помимо скамеек, в этом году служба закупила и установила на городских улицах 65 новых урн.

Как сообщало ИА REGNUM, из сквера врачей Хабаровска неизвестные вынесли качели, пять лавочек и семь урн.