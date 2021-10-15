Канберра, 15 октября, 2021, 06:05 — ИА Регнум. В результате нашествия торнадо на восточное побережье Австралии пострадал ряд городов штата Новый Южный Уэльс, сообщила служба спасения региона.

Олег Кугаев Волны побережья Австралии

По ее данным, на регион обрушились ливни, ветер, грозы и смерчи. От стихии больше всех пострадал город Армидейл. Там оказались разрушены несколько зданий, перевернуты автомобили, повреждены провода и повалены деревья. Также более половины домов остались без электроснабжения.

При этом в метеобюро Австралии утверждают, что основной причиной разрушений стал штормовой ветер. Не исключается, что непогода двинется на север вдоль восточного побережья, где тоже может принести разрушения.