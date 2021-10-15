Токио, 15 октября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Намерение продолжать переговоры о заключении мирного договора подтвердили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 15 октября сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

The Official CTBTO Photostream Тосимицу Мотэги

Мотэги заявил, что российский лидер и премьер Японии уверенно подтвердили договорённость продолжать переговоры о мирном договоре. Таким образом глава японского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, повлияет ли на переговорный процесс рабочая поездка вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония выразила протест России в связи с рабочей поездкой на Курильские острова зампредседателей правительства РФ Григоренко и Хуснуллина.