Находка, Приморский край, 15 октября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Приморье прибыла первая партия труб для газопровода во Врангель — до конца 2022 года будет уложено почти 100 км трубопровода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства края.

M.government.ru Газификация

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Доставленные трубы рассчитаны на пятикилометровый участок, вторая поставка ожидается в начале ноября.

«Строительство ведётся тремя этапами. Расчищаются просеки, планируется грунт, наращиваются трудовые ресурсы. В данный момент в строительстве задействовано уже более 200 человек и почти 100 единиц техники», — пояснили специалисты.

Газопровод обеспечит топливом не только Находкинский завод минеральных удобрений, но и позволит перевооружить коммунальную инфраструктуру Находки.

Будут построены две газовые котельные, которые заменят существующие мазутные и угольные, что улучшит экологическую ситуацию и приведет к снижению затрат муниципалитета.

Также благодаря газопроводу жители частного сектора смогут подключиться к «голубому» топливу.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» готов направить на догазификацию Якутии 1,8 млрд рублей. Ещё 2,8 млрд республика сэкономит благодаря тому, что газоснабжающая компания будет осуществлять за свой счёт прокладку газопроводов в муниципалитетах вдоль «Силы Сибири».