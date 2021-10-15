Лондон, 15 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по климату, которая пройдёт в начале ноября в британском городе Глазго, написала 14 октября газета The Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По их информации, об отказе китайского лидера дипломаты сообщили премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Опасения организаторов конференции связаны с тем, что правительства стран договорились заранее опубликовать данные об планируемом уровне снижения выбросов (так называемые NDC — вклады в смягчение глобальных климатических изменений), а Китай как ведущая экономика мира может задать себе «другие цели».

Как сообщало ИА REGNUM, конференция по климату (COP26) пройдёт в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Планируется, что в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.