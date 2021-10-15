Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Соединенные Штаты и Греция продлили действие соглашений о сотрудничестве в сфере обороны, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Греция

Сообщается, что договор продлили во время встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Греции Никоса Дендиаса. Соглашение подразумевает, что США смогут обучать военнослужащих и действовать на греческой территории.

«Продление позволит соглашению оставаться в силе бессрочно, оно дает возможность вооруженным силам США в Греции обучаться и действовать в дополнительных локациях», — заявил Блинкен.

Ранее Греция подписала соглашение о стратегическом и военном партнерстве с Францией. Согласно договору, Афины закупят у французской стороны военные корабли и другую технику общей стоимостью 3 млрд евро. Этот шаг осудила Турция и назвала его угрожающим единству НАТО.

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