Владивосток, 15 октября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. В Приморье продолжается формирование военного мобилизационного резерва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.

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По словам военного комиссара Приморья Николая Тригубко, суть военного резерва в том, что мужчина остается в запасе, но подписывает контракт с воинской частью на пребывание в мобилизационном резерве. После этого он обязан каждый месяц являться на трехдневные тренировки и один раз в год на 30 суток для прохождения сборов.

«Все эти дни сохраняется средняя зарплата мобилизованного, а предприятию компенсируют затраты. Кроме этого, гражданину каждый месяц выплачивается 12% от денежного довольствия военнослужащего по его должности и раз в год — 100% оклада по должности. В среднем это от 5 до 10 тыс. ежемесячно и до 75 тыс. единовременно раз в год», — пояснил Тригубко.

При этом отмечается, что нередко возникают сложности в наборе резервистов, и главная причина — несогласие руководителей предприятий отпускать своих сотрудников на сборы.

По словам губернатора Олега Кожемяко, формирование мобилизационного резерва — государственная задача и препятствий в ее решении быть не должно.

«Резервисты — кадры, которые в случае военного времени будут мобилизованы. С предприятиями необходимо проводить разъяснительную работу не только о важности этих мероприятий, но и о том, что все затраты, связанные со сборами, работодателю будут компенсированы», — сказал глава Приморья.

Руководитель Приморья поручил главам муниципалитетов взять на контроль формирование мобилизационного резерва на своих территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, формирование нового мотострелкового полка и зенитно-ракетного полка мобильного резерва В Восточном военном округе (ВВО) предусмотрено создание двух новых полков, сообщил 7 октября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.