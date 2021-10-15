Пекин, 15 октября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Форум Тайхэ по цивилизационным обменам и взаимному обучению с точки зрения археологии завершился в Запретном городе Пекина, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

(сс) Pixelflake Запретный город

В этом пятом в своем роде мероприятии приняли участие археологи из разных стран и эксперты из международных организаций. Выступая на форуме, заместитель главы Управления национального культурного наследия Китая Ху Бин отметил, что Китай осуществил 36 совместных археологических проектов с участием 21 страны Азии, Африки, Европы и Америки.

Он также сообщил, что между Китаем и более чем 30 зарубежными исследовательскими институтами, музеями, университетами и фондами установлены партнерские отношения.

На мероприятии также были организованы подфорумы для обсуждения таких тем, как культурные обмены, отраженные в изображениях, зданиях, исторических реликвиях и археологических открытиях.