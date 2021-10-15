Пекин, 15 октября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. Более 80 000 подозреваемых, причастных к свыше 37 000 случаев преступлений, связанных с Интернетом, были задержаны в рамках общенациональной кампании по регулированию киберпространства в Китае за этот год, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Thebluediamondgallery.com Киберпреступление

Министерство общественной безопасности Китая сообщила, что во время кампании более 4600 подозреваемых были арестованы за незаконный сбор, обмен и перепродажу личной информации с целью получения прибыли, и более 1400 подозреваемых были арестованы за участие в вымогательстве с использованием платформ для самопиара, сообщили в министерстве.

В сотрудничестве с управлением образования полицейские органы также закрыли 16 веб-сайтов, распространяющих вульгарные материалы с участием несовершеннолетних.