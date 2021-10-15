Пекин, 15 октября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Китай будет стремиться снизить уровень младенческой смертности до 5,2 смертей на 1000 рождений к 2025 году в соответствии с планом действий по повышению безопасности беременности и родов, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Pixabay.com Младенец

План, опубликованный на официальном сайте Национальной комиссии здравоохранения КНР 14 октября, также направлен на снижение уровня смертности беременных и послеродовых женщин до 14,5 смертей на 100 000 человек к тому же году.

В плане действий перечислены пять областей, в которых будут предприняты дополнительные усилия, включая профилактику рисков во время беременности и повышение качества соответствующих медицинских и медицинских услуг, таких как дородовой уход.