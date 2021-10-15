Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель провёл встречу в Вашингтоне с заместителем министра обороны США Кэтлил Хикс. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Пентагона.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обсудили «общие проблемы трансатлантической безопасности», американская сторона, в свою очередь, «признала важность укрепления европейского единства для безопасности и процветания Евроатлантического региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава европейской дипломатии выражал заинтересованность в сотрудничестве с Соединёнными Штатами для разрешения кризиса на севере Косово. Боррель также обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой ухудшение ситуации в Донбассе и вопрос о выполнении минских договоренностей.

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