Москва, 15 октября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Студент, замдиректора некоммерческой организации и три чиновника получат от президента России Владимира Путина почётные грамоты за борьбу с огнём в лесах Якутии. Соответствующий указ он подписал 14 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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Поощрение заслужили первый замглавы Сунтарского района Николай Александров, замдиректора автономной некоммерческой организации «Центр по работе с волонтерами Якутии» Айыллаан Винокуров, зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников, глава администрации Таттинского наслега Егор Павлов и студент Якутского филиала Юридического полицейского колледжа Алексей Леонтьев.

«За умелую организацию и проведение аварийно-спасательных работ при тушении лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия) наградить Почётной грамотой Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Как сообщало ИА REGNUM, следующим летом в Якутии возможно возникнет такая же сложная ситуация с лесными пожарами, как в 2021 году, считает председатель общественной организации «Общество лесоводов Якутии», заслуженный лесовод РФ Саргылана Аммосова. Она предложила готовиться к новому пожароопасному сезону в республике уже с осени.