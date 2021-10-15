Лхаса, Китай, 15 октября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Знаменитый дворец Потала в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая будет открыт для публики бесплатно с 15 октября и до конца 2021 года, поскольку власти стремятся продвигать зимний туризм, сообщает агентство Синьхуа.

Дворец Потала

В этот период туристам нужно только записаться на прием за один день до входа в учетную запись WeChat Дворца, говорится в заявлении администрации дворца.

Дворец Потала, расположенный в региональной столице Лхасе, был построен тибетским королем Сонгцэном Гампо в седьмом веке и расширен в 17 веке. Дворец был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Тибета.

Здесь хранится коллекция бесценных священных писаний, исторических документов и драгоценных реликвий, включая статуи, картины и фрески. Нововведение является частью региональной программы «Зимний туризм в Тибете», направленной на содействие развитию туризма и стимулирование экономического роста.