Пекин, , 05:17 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая опубликовало 100 наборов промышленных стандартов, касающихся общественной безопасности, охватывающих области социального обеспечения, управления дорожным движением и методов, применяемых при сборе доказательств по уголовным делам, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Китай

На сегодняшний день выпущено в общей сложности 2256 наборов промышленных стандартов, которые действуют в настоящее время, заявил официальный представитель министерства Ли Цзянь на пресс-конференции.

Такие стандарты способствовали укреплению верховенства закона в Китае, сказал Ли. Например, стандарты сетевой защиты заложили основу для обеспечения соблюдения закона о кибербезопасности.

По словам Ли, в Китае в основном сформировалась система промышленных стандартов общественной безопасности, которая играет активную роль в поддержании социальной безопасности и стабильности и создании правовой среды.