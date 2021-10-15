Токио, , 05:12 — REGNUM Протест в связи с рабочей поездкой зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и зампредседателя правительства РФ Марата Хуснулина на Курильские острова выразила Япония. Соответствующее заявление сделал 15 октября в ходе пресс-конференции в Токио глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

Остров Итуруп. Россия Caas.ru

Мотэги уточнил, что российской стороне был заявлен протест, так как японская сторона считает данную ситуацию неприемлемой и противоречащей «последовательной позиции в отношении северных территорий». Северными территориями японцы называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

С российской стороны на данный момент официальных комментариев не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония потребовала отменить поездку вице-премьеров РФ на остров Итуруп.

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